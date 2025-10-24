Pandev: "Napoli disastroso a Eindhoven. L'Inter è ancora forte"

Alla vigilia della sfida al vertice tra Napoli e Inter ha parlato Goran Pandev, doppio ex, che ha espresso il suo parere sul momento delle due squadre: "Non ci saranno alibi. Nessuna delle due squadre potrà dire di arrivare più stanca, hanno giocato entrambe martedì e in trasferta. I momenti, però, sono diversi: l'Inter è in fiducia, il Napoli a Eindhoven è stato disastroso. Conte rimane un fuoriclasse, soprattutto nel sapersi imporre in Serie A. Chivu sta facendo un grande lavoro, sulla chat del gruppo squadra del triplete gli abbiamo fatto molti complimenti, soprattutto per non aver ceduto alle critiche di chi all'inizio era scettico".