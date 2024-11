ROMA, JURIC: "HUMMELS OUT CONTRO UNION SG PER SCELTA TECNICA"

"Sappiamo che dobbiamo gestire bene Dybala, Dovbyk ha passato dei brutti giorni con l'influenza e ha fatto un grande sforzo a Verona. Oggi dobbiamo vincere la partita, questa è la mentalità. Abbiamo bisogno di positività, ci siamo concentrati su questo, di mettere il massimo e cercare di vincere". Così Ivan Juric, tecnico della Roma a pochi minuti dalla sfida contro i belgi dell'Union Saint-Gilloise, match valido per il girone unico di Europa League. Nella formazione titolare assente Hummels. "E' una scelta tecnica. Penso sempre di mettere in campo la squadra che ha più possibilità di vincere e questa sera mi sento di fare così. Se è una bocciatura definitiva? No, è una scelta tecnica per questa sera", ha spiegato a Sky.