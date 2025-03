Brutte notizie per Claudio Ranieri e la Roma. Dieci minuti dopo essere entrato in campo nella sfida contro il Cagliari, Paulo Dybala è stato infatti costretto a uscire (al suo posto Pisilli) per un problema al ginocchio. La Joya, visibilmente dolorante, è andato a sedersi in panchina dove le telecamere lo hanno pescato in lacrime. Nelle prossime ore sono previsti gli esami del caso per valutare le condizioni dell'argentino, ma si respira un certo pessimismo.