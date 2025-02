Roma, Ghisolfi: "Partita con il Porto una farsa"

"L'andata con il Porto è stata una partita particolare con un arbitro tedesco. Per me era una farsa. Voglio fare i complimenti alla squadra e allo staff per questa prestazione in queste condizioni". Così Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, tornando sulle polemiche di giovedì scorso in Europa League. "Adesso questo è passato ora dobbiamo pensare al secondo tempo all'Olimpico, spero con un buon arbitro e soprattutto con i nostri tifosi", ha aggiunto il manager a Sky.