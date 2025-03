Roma, Ghisolfi: "Attraversata la tempesta senza mollare. Abbiamo fame"

"È incredibile, questa è Roma". Così Florent Ghisolfi, ds della Roma pochi minuti prima della sfida di Europa League contro l'Athetic Bilbao, nel commentare l'atmosfera che si respira all'intero dell'Olimpico. "Se mi aspettavo che Rensch avesse un impatto così positivo subito? È un bravo ragazzo con una mentalità top, è versatile e questo è importante per il mister, può giocare in tre posizioni con qualità. Questa sera il mister lo ha scelto per il profilo di giocatore e per l'avversario", ha aggiunto. Su Pisilli e Baldanzi "non guardiamo l'età in questo momento. Era un obiettivo avere una Roma più giovane e dinamica, questa sera c'è Baldanzi che porta dinamismo e freschezza alla squadra. Siamo contenti. Conosciamo Pisilli che porta energia e qualità. In panchina abbiamo qualità e gli altri sono pronti per portare forza alla squadra. Quest'anno siamo una vera famiglia e anche questa sera dobbiamo dimostrare di essere una vera squadra". Quanto alla sfida di stasera ha aggiunto: "E' una partita difficilissima e il livello deve essere molto alto perché l'Athletic è una grande squadra con grande identità, ho letto che sono in fiducia e hanno ragione perché sono arrivati secondi in classifica in Europa, sono quarti in Liga e hanno la finale di Europa League a Bilbao. Quindi è una motivazione in più. Ma anche noi siamo pronti, abbiamo la nostra identità e lo vediamo questa sera. Siamo pronti a lottare, ogni dettaglio sarà importante. Abbiamo visto ieri sera con la Champions, tutto può succedere. Dobbiamo essere concentrati, all'Olimpico con la nostra famiglia abbiamo un livello alto. Dobbiamo trovare la giusta attenzione perché si giocano due partite, ma dobbiamo andare avanti perché abbiamo i nostri con noi". "Abbiamo attraversato la tempesta, dobbiamo dirlo. Ma abbiamo lavorato e non abbiamo mollato niente. Oggi la situazione è migliorata, dobbiamo continuare perché non abbiamo fatto niente e vogliamo giocare le due competizioni al 100%. Abbiamo fame e sappiamo da dove veniamo".