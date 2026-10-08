Roma, Gasperini sullo scudetto: "In piano di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

Gian Piero Gasperini non si nasconde proprio del tutto. In merito alle possibilità di scudetto della sua Roma, l'allenatore ha detto: "Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni" - le parole al "Corriere della Sera" - "Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli, chissà…".
Nessuno sbilanciamento, invece, sul possibile passaggio alla Juventus post Atalanta: "No comment (ride, ndr). Al limite, posso riconoscere che ho lasciato Bergamo nel momento in cui ho realizzato che non era umanamente possibile fare di più."
I principi di gioco di Gasperini sono ormai saldi, ma c'è stato un periodo in un cui sono stati in bilico: "Ho vacillato varie volte. L’esonero dall’Inter è stato forse il momento peggiore. Però ho saputo rialzarmi. E devo tanto all’Atalanta, che ha continuato a darmi fiducia, anche quando i risultati non arrivavano."
Ultime parole spese per la sua Atalanta: "
"Ci mancherebbe altro. Bergamo è stata la tappa più lunga e intensa della mia esistenza da girovago del pallone. Non ho rimpianti, ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente. Non a caso ci torno spesso. Mi manca tutto, di Bergamo. Un ritorno? Chi può escluderlo. Una cosa è certa. La mia casa a Bergamo non l’ho venduta."