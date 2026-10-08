Roma, Gasperini sullo scudetto: "In piano di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

I principi di gioco di Gasperini sono ormai saldi, ma c'è stato un periodo in un cui sono stati in bilico: "Ho vacillato varie volte. L’esonero dall’Inter è stato forse il momento peggiore. Però ho saputo rialzarmi. E devo tanto all’Atalanta, che ha continuato a darmi fiducia, anche quando i risultati non arrivavano."