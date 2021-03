Roma, Fonseca: "Shakhtar miglior squadra d'Europa in contropiede"

VERSO ROMA SHAKHTAR

Il tecnico giallorosso alla vigilia del match di Europa League: "Dzeko e Ibanez convocati"

"Sono sicuro che sarà una partita difficile, lo Shakhtar è una buonissima squadra. In questa stagione hanno vinto due volte con il Real Madrid, pareggiato due volte con l'Inter. Fanno sempre molto bene a livello europeo, ai giocatori piace giocare questo tipo di competizioni". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida casalinga con lo Shakhtar Donetsk, sua ex squadra, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "È vero che li conosco bene, è una formazione forte, la più forte d'Europa in contropiede. Dovremo fare una partita di grande attenzione perché sarà dura".

"Differenze tra il mio Shakhtar e quello di Castro? Lui ha le sue idee, ha cambiato il modulo. Io giocavo con il 4-2-3-1, ora utilizzano il 4-1-4-1" ha proseguito Fonseca. "Le intenzioni di questa squadra rispecchiano la mentalità del suo allenatore, che è molto forte. Cambiando modulo, cambia le intenzioni della squadra. E sta facendo molto bene. È vero che io li conosco, ma anche loro mi conoscono bene. È vero che conosco bene questi giocatori, ma anche loro conoscono bene le mie idee. Abbiamo preparato una strategia su come gioca lo Shakhtar oggi, non su come giocava quando c'ero io". Poche indicazioni sulla sua formazione ma una precisazione importante: "Dzeko oggi si è allenato e sarà convocato. Lo stesso vale per Ibanez".