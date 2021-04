Roma, Fonseca: "Non sono soddisfatto di quanto fatto, ma il campionato non è finito"

VERSO ROMA-ATALANTA

Il tecnico giallorosso: "Totalmente contrario alla Super League: orgoglioso della posizione del club"

La sconfitta contro il Torino ha sostanzialmente tagliato fuori la Roma dalla corsa al quarto posto. Ora, per tornare in Champions, resta la strada che passa attraverso il cammino in Europa League. Ma alla vigilia della sfida con l'Atalanta, per Paulo Fonseca (che nei tre precedenti coi nerazzurri è sempre stato sconfitto) il tema Champions diventa anche un pretesto più che legittimo per esprimere il proprio pensiero sulla Super League: "Come quasi tutti gli allenatori sono contrario" ha esordito il tecnico dei giallorossi. "Sono orgoglioso di far parte di questo club, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo. Sono totalmente contrario a questa SuperLega e orgoglioso della posizione della Roma".

Detto questo, il discorso passa al campionato e al cammino altalenante dei suoi: "Fino a marzo siamo sempre stati tra le prime quattro, dopo abbiamo perso dei giocatori importanti. Ora abbiamo l'Europa League mentre tutti gli altri hanno la settimana libera. Ho fatto diversi cambi ed è successo questo, vogliamo tornare ad essere forti anche in Serie A e domani vogliamo fare una buona partita. Mi aspetto una Roma motivata, il campionato non è chiuso. Ora dobbiamo pensare alla gara con l'Atalanta sapendo che non abbiamo giocato come dobbiamo ultimamente. Ma non abbiamo perso la nostra identità". Per i bilanci, in ogni caso, ci sarà tempo. Già ora però Fonseca ha una posizione chiara e onesta: "Non sono soddisfatto, potevamo fare di più". Incominciando da domani, dall'Atalanta.