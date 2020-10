ROMA, FONSECA: "LAVORIAMO PER MIGLIORARE LA ROMA, CON LO YOUNG BOYS FAREMO TURNOVER"

"Sono soddisfatto, l'importante è avere giocatori esperti ma anche giovani come Villar o Carles Perez così come altri. Sono ragazzi che si sono adattati al nostro calcio, abbiamo molta fiducia in loro sia per il presente che per il futuro". Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa da Berna alla vigilia della partita di Europa League contro lo Young Boys, a proposito del buon momento della squadra e del giusto mix fra giocatori esperti e giovani. Sul rapporto con la nuova proprietà, il tecnico giallorosso ha ribadito: "Stiamo lavorando insieme con l'obiettivo di far tornare la Roma più forte. É molto importante lavorare insieme e io sento l'obiettivo della società". Infine parlando della partita contro lo Young Boys, Fonseca ha annunciato un ampio turnover: "Se cambiero' 5-6 giocatori? Penso di sì, io ho fiducia in tutti i ragazzi e penso che sia importante farli giocare. Ne cambieroò anche di più".