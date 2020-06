Roma, Fonseca: "Gara influenzata dalla condizione, regalato il primo gol"

QUI ROMA

E' amara l'analsi di Fonseca sulla sconfitta contro il Milan. "Abbiamo fatto una buona partita il primo tempo, senza grande intensità ma abbiamo controllato - ha spiegato il tecnico della Roma -. Poi la forma fisica ha influenzato il secondo tempo e abbiamo regalato il primo gol ai rossoneri". "Mantenere la continuità è difficile cambiando molti giocatori, siamo però pronti e preparati per lottare fino alla fine", ha aggiunto. Fonseca: "Partita regalata"

"La verità è che anche nel secondo tempo il Milan non ha creato grandi occasioni, abbiamo controllato bene - ha proseguito Fonseca analizzando il match -. E' vero che la squadra stava più bassa e aveva difficoltà a uscire, ma è la forma fisica che ha influito sulla prestazione nel secondo tempo". "Il Milan ha avuto più giorni per preparare la sfida, abbiamo perso due volte la palla senza avere una reazione - ha continuato -. Dobbiamo lavorare per vincere le partite, è difficile ma dobbiamo vincere la prossima gara. Mi preoccupa la forma fisica, giocheremo tra due giorni". "Smalling e Mkhitaryan in scadenza tra due giorni? Non sono preoccupato, loro giocheranno questo ultimo mese con noi", ha concluso il tecnico giallorosso.