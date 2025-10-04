Logo SportMediaset
Calcio

Roma, Dybala tra convocati per la trasferta di Firenze

04 Ott 2025 - 18:12

Ieri il ritorno il gruppo, oggi la convocazione: Paulo Dybala è tornato. L'argentino, infatti, è stato inserito da Gasperini nell'elenco dei giocatori che partirà alla volta di Firenze per sfidare la squadra di Pioli. Si chiude così un periodo complicato per la Joya, assente dal match contro il Torino quando si infortunò alla coscia, con il ritorno tra i calciatori. Difficile vederlo in campo dal 1', ma è probabile che Dybala possa anche riassaggiare il campo iniziando a mettere minuti nelle gambe. 

18:28
Maurizio Sarri accusa giramenti di testa, al suo posto ha parlato Ianni dopo la gara con il Toro
18:12
Roma, Dybala tra convocati per la trasferta di Firenze
17:45
Marotta: "Nuovo stadio? Sarà un percorso difficile"
Eusebio Di Francesco
17:42
Lecce, Di Francesco esalta Sottil: "Non si rende conto di quanto è forte e determinante"
17:41
Torino, Baroni: "Grande rimpianto ma la squadra è sulla strada giusta"