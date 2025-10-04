Roma, Dybala tra convocati per la trasferta di Firenze

Ieri il ritorno il gruppo, oggi la convocazione: Paulo Dybala è tornato. L'argentino, infatti, è stato inserito da Gasperini nell'elenco dei giocatori che partirà alla volta di Firenze per sfidare la squadra di Pioli. Si chiude così un periodo complicato per la Joya, assente dal match contro il Torino quando si infortunò alla coscia, con il ritorno tra i calciatori. Difficile vederlo in campo dal 1', ma è probabile che Dybala possa anche riassaggiare il campo iniziando a mettere minuti nelle gambe.