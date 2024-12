Roma, Dybala si dà alla musica: è nell'ultima canzone di Bzrp

Non solo calcio e calciomercato per Paulo Dybala. L'attaccante della Roma, al centro di numerosi rumors che lo vogliono lontano dalla società giallorossa e con il Galatasaray in primissima fila per provare a portarlo in Turchia, ha scelto in questi giorni di coltivare un'altra sua grande passione che, tra l'altro condivide anche con la compagna Oriana Sabatini: la musica. Dybala appare infatti sia nei credits finali che all'interno del videoclip ufficiale dell'ultimo singolo del suo grande amico, cantante e produttore discografico Bizarrap, o meglio Bzrp: la canzone Session #61.