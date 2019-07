"Essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po' di vacanze per tornare prima, non vedevo l'ora di conoscere l'allenatore e i nuovi compagni". Queste le prime parole di Amadou Diawara come nuovo giocatore della Roma. "Fonseza? Con il mister ho parlato per telefono prima del mio arrivo, non vedo l'ora di lavorare con lui, sarebbe un onore essere a sua disposizione. Due anni fa giocai contro una sua squadra (lo Shakhtar, ndr), erano molto forti e spero possa ripetersi anche qui a Roma", ha aggiunto l'ex Napoli a Roma TV. Quindi Diawara prova a descriversi: "Il mio idolo di sempre è Yaya Toure, mi ispiro a lui ma non è facile, sono giovane e devo lavorare tanto per arrivare al suo livello". "Ai tifosi prometto di dare il 100% in allenamento e in partita per aiutare la squadra", conclude.