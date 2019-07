"L'obiettivo minimo della Roma è di andare in Champions League. Questo è poco ma sicuro, dobbiamo fare di tutto per tornarci quest'anno". Il nuovo acquisto della Roma Amadou Diawara parla così nel corso della conferenza stampa di presentazione in vista della prossima stagione. "Sono arrivato motivato, la Roma è una grandissima squadra - ha aggiunto l'ex calciatore del Napoli - Darò tutto sul campo per aiutare la squadra ad arrivare dove merita".