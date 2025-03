Roma, Angelino: "Felice dei risultati, con Athletic dura"

"Sono molto contento di giocare, faccio il massimo ovunque mi chiede il mister. Mi godo il momento, concentrandomi su ogni partita, lavoro duro e sono contento dei miei numeri ma ciò che mi rende felice adesso sono i risultati della squadra. Stiamo vivendo un ottimo momento, ma dobbiamo mantenere una mentalità umile. L'Athletic fa un gran lavoro, i fratelli Williams sulle fasce possono essere pericolosi. Ragioniamo partita per partita, sarà difficile ma pensiamo a noi stessi". Sono queste le parole di Angelino, difensore giallorosso, alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Lo spagnolo, poi, ammette come la Nazionale sia "un sogno, continuo a lavorare e magari in questo modo arriverà". Mentre a chi chiede cosa cambia tra giocatori con uno tra Dovbyk e Shomurodov, il laterale risponde che "sono due grandi giocatori, mi diverto con entrambi e cerco di servirli nel miglior modo possibile. Devo migliorare affinchè gli arrivino più palloni e posso crescere in tante cose, dall'ultimo passaggio al difendere con più intensità e anche a livello offensivo", conclude.