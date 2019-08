Ultima amichevole della Roma prima del via della stagione, e Edin Dzeko ci sarà. Il giocatore bosniaco è infatti tra i 21 convocati dal tecnico Paulo Fonseca per il test con l'Arezzo in programma domani in Toscana. Dzeko, che sembrava doversi trasferire a Milano, sponda Inter, resta al momento tra le fila giallorosse: dopo la bella prova contro il Real, domenica scorsa all'Olimpico, i tifosi sperano ancora che il giocatore possa restare. Sono della partita con l'Arezzo (ore 19.30) anche Nicolò Zaniolo e Cengiz Under, entrambi freschi di prolungamento di contratto.