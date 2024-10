Rocchi fa chiarezza su step on foot: "Abbiamo sbagliato interpretazioni". Sulla simulazione di Conceiçao: "Ammonizione eccessiva"

Archiviata la seconda pausa per le nazionali, il campionato di Serie A è pronto a tornare. Nelle giornate precedenti non sono mancate le discussioni per episodi arbitrali interpretati in maniera diversa e per fare chiarezza su alcuni dei più controversi è intervenuto il designatore Gianluca Rocchi. Dal rigore non dato a Baldanzi in Monza-Roma nell'ultima giornata a quello assegnato alla Fiorentina per lo scontro Dodo-Tavares, Rocchi ha cercato di spiegare il punto di vista arbitrale e le linee guida: "L'ultima giornata ci ha creato dei problemi perché abbiamo fatto degli errori - ha ammesso a Sky Calcio Club -, o meglio abbiamo sbagliato le interpretazioni. La differenza tra i commentatori e noi è che noi abbiamo un regolamento da seguire e delle situazioni che sono difficili da conciliare. Far digerire alcune scelte è difficile, ma quando ti appoggi al regolamento e hai tutti verdi vuol dire che la decisione non è sbagliata. In una giornata due-tre errori ci stanno, poi sta a noi riportare quelle mancanze in linea. Non possiamo cambiarla ogni settimana, ma correggere il tiro da un anno all'altro, altrimenti ci sarebbe troppa confusione".