Lazio, Di Canio: "Gattuso ha dato sprint a squadra senza illudere tifosi"

Paolo Di Canio non si sorprende più di tanto per la partenza super della Lazio. Ne analizza gli ingredienti, li valuta e li mette insieme trovando una spiegazione chiara e convincente: "Gattuso ha pacificato la situazione in maniera netta, schietta, senza paternalismi né pietismi. Quando risponde a Fabiani sugli obiettivi del club dicendo 'non illudiamo la gente', non lo fa perché è contro il dirigente, ma perché sa cosa significhi mettere adesso pressione su questi giocatori - dice a margine della Sanremo Padel Experience - Sono arrivati da poco, molti sono quasi sconosciuti, ma sono giocatori che vogliono arrivare, che hanno fame e sanno di avere una grande occasione. Adesso non ci sono i tifosi all'Olimpico e credo che per alcuni di loro sia anche strano. Sono arrivati alla Lazio, in un grande club, magari provenendo da realtà molto diverse, e probabilmente immaginavano di trovarsi davanti quarantacinquemila persone e una Curva piena. Invece non hanno ancora potuto vivere tutto questo in casa. Però lo stanno vedendo in trasferta. A Udine, per esempio, sembrava che la Curva fosse stata trasportata lì, con il tifo e le coreografie.