Riva, il figlio ringrazia Barella: "Vicino a noi da subito"

L'assenza di Nicolò Barella ai funerali di Gigi Riva, lui cagliaritano cresciuto nella Scuola calcio della leggenda del calcio italiano, morto lunedì scorso all'età di 79 anni, ha fatto rumore, soprattutto sui social. Il centrocampista dell'Inter ha reso omaggio a Riva con un post su Instagram ma non era presente nella basilica di Bonaria e qualche tifoso non l'ha mandata giù. A intervenire in difesa di Barella è stato il figlio di Riva, Nicola: "Grazie Nicolò Barella sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! - ha scritto sui social - La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!".