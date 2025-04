Rinviata sfida con Udinese, Torino si allena al Filadelfia

Il Torino ha deciso di sostenere un allenamento al Filadelfia, dopo il rinvio della sfida contro l'Udinese per la scomparsa di Papa Francesco. I granata di Paolo Vanoli si sono spostati di pochi isolati, dallo stadio Olimpico Grande Torino al quartier generale, per una seduta di lavori in campo. L'allenatore sta cercando di recuperare Nikola Vlasic, ancora acciaccato dopo i problemi al polpaccio: il croato non figurava nell'elenco dei convocati per la gara di Pasquetta contro i friulani, ma c'è qualche speranza di averlo a disposizione per la partita riprogrammata nella giornata di mercoledì.