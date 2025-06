Ricci: "Essere il capitano del Torino è un grande onore e responsabilità"

Nella stagione appena conclusa ha ereditato la fascia da capitano da Duvan Zapata, che è stato fermo per quasi tutta l'annata a causa di un grave infortunio. Onore e onere indossare il simbolo del capitano dei granata: "Essere il capitano di una squadra come il Torino è un grande onore e una grande responsabilità, perché non è una squadra come le altre. Ha una storia differente, che nessuno ha. Mi ha fatto tanto piacere che il mister mi abbia scelto anche se non è facile perché ci sono tantissime dinamiche all'interno dello spogliatoio e devi stare molto più attento. Hai delle responsabilità, devi parlare con il mister. Insomma, spero di essere stato per quest'anno un capitano, un buon capitano ecco". Ricci ha parlato delle sue caratteristiche di gioco e del suo ruolo in campo: "Devo dire che non faccio azioni spettacolari, non sono un attaccante o un trequartista o un esterno, però tante volte per un centrocampista è come un gol, è una cosa molto importante per la squadra, una rincorsa verso l'avversario o intercettare una palla è una cosa importante, è un ruolo fondamentale all'interno del campo".