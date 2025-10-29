Reggio Calabria, arbitro pilotava partite Primavera per scommesse: 5 arresti

Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa ad un flusso anomalo di scommesse su di un incontro calcistico della categoria Primavera. L'indagine ha permesso di far luce sull'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, promossa e diretta dall'arbitro arrestato. Anche in seguito alla sua sospensione da parte degli organi di giustizia sportiva, che avevano accertato le prime irregolarità, il direttore di gara ha individuato altri colleghi arbitri per poi avvicinarli e corromperli con somme di denaro che potevano arrivare anche a 10mila euro a partita, affinché questi conducessero una direzione di gara funzionale a far convergere il risultato verso l'esito delle scommesse effettuate dai membri dell'associazione.