Reggina, altri 4 punti di penalizzazione per la stagione in corso

La società era già stata sanzionata con un -3 ad aprile per violazioni in materia gestionale ed economica

© twitter Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina (Serie B) con altri quattro punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Disposta anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.

Dopo il nuovo verdetto del Tfn, la Reggina attualmente è fuori dalla zona valida per i playoff di Serie B. Gli amaranto scendono al quattordicesimo posto a 42 punti alle spalle di Como e Ternana. Ecco come cambia la classifica: Frosinone 71; Genoa 67; Bari 61; Sudtirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa e Ascoli 46; Venezia e Palermo 45; Modena 44; Como e Ternana 43; Reggina 42; Cittadella, Brescia e Cosenza 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

IL DISPOSITIVO

Dispositivo/0142/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0164/TFNSD/2022-2023

Registro procedimenti n. 0166/TFNSD/2022-2023



IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE



composta dai sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA



ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 maggio 2023, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 25621 /821pf22-

23/GC/blp del 26 aprile 2023 e n. 25642/822pf22-23/GC/blp del 26 aprile 2023, riuniti in udienza, nei confronti del sig. Paolo

Castaldi e della società Reggina 1914 Srl,



il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.



Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando sui procedimenti riuniti, irroga le seguenti

sanzioni:

- per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società Reggina 1914 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione

sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del

Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.



I RELATORI

Maurizio Lascioli

Luca Voglino



IL PRESIDENTE

Roberto Proietti



Depositato in data 4 maggio 2023.



IL SEGRETARIO

Marco Lai