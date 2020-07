Red Bull: Rangnick, liquidazione da 2 milioni poi sarà Milan

Qualche rallentamento anche fisiologico c'è e si è visto in questi giorni con le voci sulla buonuscita. Ma Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan. Manca ancora qualcosa nella trattativa che lo porterà in rossonero. Gli avvocati sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli che serviranno alla risoluzione del contratto con Red Bull (valido ancora 3 anni). Si tratta di definire l'entità: si parla, ora, di 2 milioni di euro.