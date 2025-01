Real Sociedad, Alguacil: "Dopo gli attacchi ai tifosi la partita passa in secondo piano"

L'allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil, dopo la partita persa 1-3 contro la Lazio è tornato a parlare dell'aggressione subita da alcuni tifosi spagnoli nella capitale: "Voglio condannare decisamente quanto accaduto, spero che i due feriti gravi possano recuperare il prima possibile. Abbiamo subito un altro attacco e la partita passa in secondo piano". In campo la formazione basca ha deluso le aspettative: "Evidentemente non siamo pronti per competere con le grandi squadre dell'Europa League. A questo livello bisogna curare ogni dettaglio, dobbiamo capire cosa stiamo facendo male in queste partite e crescere".