Effetto CR7 al contrario: il Real Madrid può battere tutti i record negativi

04/04/2019

Peggio di così il Real Madrid non era (quasi) mai riuscito a fare. Un disastro su tutti i fronti, a cominciare dagli allenatori: addirittura tre nella stessa stagione, prima Julen Lopetegui, poi Santiago Solari e adesso Zinedine Zidane, che sembrava l’uomo dal tocco miracoloso e che invece ha già interrotto la sua serie positiva perdendo contro il Valencia. È soprattutto il numero di gol subìti a inquietare la tifoseria. Il Real ne prende 1,24 a partita calcolando il campionato (36 in 30 partite, quasi il doppio dell’Atletico), la Champions League (10 gol subiti alla media di 1,25), la Coppa del Re (9 gol subiti, media 1,12), la Supercoppa Europea (4 gol in una partita) e il Mondiale per club (1 gol subito in due partite). In tutto sono 60 gol subiti in 49 partite. Peggio dal punto di vista numerico (ma con medie diverse) hanno fatto il fanalino di coda Huesca e il Siviglia (60 come il Real ma in 52 partite quindi con una media meno inquietante).

La partita persa contro il Valencia ha rappresentato la sconfitta numero 15 in stagione: 9 nella Liga, 3 in Champions League, 2 in Coppa del Re e 1 in Supercoppa Europea. L’ultima volta che il Real Madrid era arrivato a quota 15 sconfitte era la stagione 1993-94 quando arrivò al quarto posto in campionato, uscì nei quarti di Coppa delle Coppe contro il Paris Saint Germain e venne umiliato dal Tenerife nei quarti di Coppa del Re. C’è ancora tempo per fare peggio: mancano 8 partite ufficiali alla fine della stagione, impossibile raggiungere il Barcellona in testa alla classifica, difficile strappare il secondo posto all’Atletico Madrid. E allora basterebbe perdere la metà delle partite (4 su 8) per eguagliare il record storico di 19 sconfitte stabilito nel 1985, quando però il Real portò a casa un trofeo battendo gli ungheresi del Videoton nella finale di Coppa Uefa, arrivando però quinto in campionato e facendosi eliminare negli ottavi della Coppa del Re dall’Athletic Bilbao.

Nella storia, il Real non è mai arrivato a più di 17 punti di distanza dai rivali storici del Barcellona. In questo momento si trova a 13 e ce ne sono in palio ancora 24. Anche in questo caso, considerando le condizioni in cui si trova la squadra, il record può essere battuto. E tutto questo succede, guarda caso, nella stagione che segue la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus e che precede, con ogni probabilità, una nuova rivoluzione all’interno della Casa Blanca.