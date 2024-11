REAL MADRID, OPERAZIONE RIUSCITA PER MILITÃO

Operazione perfettamente riuscita per Eder Militão che è stato operato per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. "Il nostro giocatore Eder Militão è stato operato oggi con successo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita dal dottor Manuel Leyes, sotto la supervisione dei servizi medici del Real Madrid. Militão inizierà il suo processo di recupero nei prossimi giorni - ha spiegato il Real Madrid in un comunicato stampa -. Militao inizierà il suo processo di recupero nei prossimi giorni".