Real Madrid, Mbappè convocato per la finale di Coppa Intercontinentale con Pachuca

L'attaccante francese Kylian Mbappé è astato convocato da tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, per la finale di Coppa Intercontinentale contro la squadra messicana del Pachuca, in programma mercoledì 18 dicembre a Doha, in Qatar. Assenti tra le merengue gli infortunati Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba e Ferland Mendy. L'ex attaccante del Psg aveva lasciato il campo al 36' del primo tempo nella sfida di Bergamo contro l'Atalanta per un problema al tendine del ginocchio della coscia sinistra.