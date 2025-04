Real Madrid, escluse lesioni per Mbappé, giocherà finale Coppa del Re

La presenza di Kylian Mbappé per la finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona, gara in programma il prossimo 26 aprile, non è in dubbio. Come riporta la stampa spagnola l'attaccante francese, uscito malconcio dal ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni alla caviglia. Incerto invece l'impiego nel match di campionato in programma contro il Getafe. In questa stagione finora Mbappé ha segnato 33 reti.