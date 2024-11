Real Madrid, la preoccupazione di Carlo Ancelotti: "Con il Milan siamo stati fragili. Dobbiamo ripartire dalle basi"

La sconfitta con il Milan fa male a Carlo Ancelotti che, dopo aver perso il Clasico con il Barcellona, si è dovuto arrendere per 3-1 contro la propria ex squadra. Il tecnico di Reggiolo non cerca alibi e sa di dover puntellare la propria difesa per poter ritrovare il Real Madrid che ha conquistato l'ultima Champions League. "Non c'è stata alcuna reazione rispetto alla partita con il Barca. Ci siamo mostrati spesso sbilanciati senza riuscir a recuperare il pallone - ha spiegato Ancelotti -. Dobbiamo esser preoccupati perché la squadra non sta dando il meglio di sè".