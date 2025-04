Carlo Ancelotti ha commentato così l'eliminazione del suo Real Madrid ai quarti di Champions League: "L'Arsenal alla fine ha meritato di passare il turno, ci abbiamo provato ma loro sono una squadra molto bene organizzata - le sue parole a Sky -. È una serata triste, ma la stagione continua. Abbiamo avuto tante soddisfazioni in questa competizione, ma per un anno non succede. Abbiamo trovato una squadra migliore di noi".