Vittima di un grave infortunio nel dicembre del 2023 (rottura del legamento crociato), David Alaba è fuori da più di un anno. Ma l'austriaco sta per vedere la luce in fondo al tunnel, sebbene l'ex Bayern Monaco non voglia minimamente accelerare i tempi di recupero. A gennaio il centrale dovrebbe essere nuovamente a disposizione di Ancelotti al Real Madrid, ma si prevede che Alaba torni ai suoi veri livelli solamente nel mese di marzo.