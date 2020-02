Pessima notizia per Eden Hazard e il Real Madrid. Per il belga, che è uscito zoppicando dalla sfida di sabato sul campo del Levante, un altro infortunio: gli esami hanno evidenziato la frattura del perone destro. In stagione Hazard ha collezionato 15 presenze tra Liga e Champions. Ora si preannunciano due mesi di stop.