Razzismo, Platini: "Cori assurdi, ma non so se è giusto fermare le partite"

Il razzismo all'interno degli stadi di calcio, come l'omofobia, è un tema che sta tenendo banco negli ultimi anni, prima e dopo l'episodio di Balotelli che ha fatto parlare tutto il mondo. "Non è possibile nel 2020 insultare per il colore della pelle o per l'orientamento sessuale - ha commentato Michel Platini -, in passato i cori erano spiritosi". Una soluzione però non c'è: "Non so se sia giusto fermare le partite, ma bisogna combattere".