Razzismo: cori anche contro Openda in Germania, la condanna del Lipsia

Il razzismo nel calcio non è un problema solo italiano. In Germania il Lipsia ha condannato quelli che definisce "numerosi commenti razzisti" che hanno preso di mira l'attaccante Loïs Openda sui social media dopo la vittoria per 2-0 contro il St. Pauli, nella Bundesliga tedesca. Il club afferma che "gli insulti razzisti e gli abusi nei confronti di Loïs Openda ci disgustano e ci rendono sia arrabbiati che tristi". Il Lipsia ha promesso inoltre il suo "pieno supporto" a Openda. L'attaccante belga 23enne è entrato a far parte del Lipsia nel 2023. Ha segnato 10 gol e fatto nove assist in 30 partite in tutte le competizioni in questa stagione.