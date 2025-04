Dopo aver sbloccato il match con una zampata sul filo del fuorigioco, Raphinha ha parlato dell'episodio. "Gol quasi in fuorigioco? Ero molto preoccupato, effettivamente era in dubbio - ha spiegato l'attaccante del Barcellona -. Per fortuna poi il gol era valido". "E' stata una decisione rapida. Non sapevo se il pallone sarebbe uscito o no - ha aggiunto -. Ho visto dopo che ero al centro della porta. Da attaccante si vuol sempre fare gol, è un istinto".