Ranking Fifa: Spagna insidia Argentina, Italia stabile al n.9

L'Argentina resta in testa all'ultima classifica mondiale maschile FIFA, anche se non mancano i cambiamenti anche nella top ten. L'Argentina (n.1) rimane in testa grazie alle impressionanti vittorie in trasferta contro l'Uruguay (1-0) e in casa contro il Brasile (4-1), ma l'Albiceleste ha una nuova insidia, dato che la Spagna (n.2) ha sfruttato appieno lo scivolone della Francia (n.3) in Croazia per assicurarsi il secondo posto. I Bleus rimangono comunque sul podio, con l'Inghilterra (n.4) a guardare e il Brasile (n.5) a completare la top 5. L'Olanda (n.6) è all'inseguimento del gruppo di testa, avendo superato il Portogallo (n.7). Segue il Belgio (n.8), mentre resta stabile l'Italia (n.9) così come la Germania (10) che hanno conservato i loro posti nella top-10. La Croazia (n.11, in crescita di 2 poesizioni) e il Marocco (n.12) stanno con il fiato sul collo. Il Messico (n.17) ha rafforzato la sua posizione vincendo il titolo della Concacaf Nations League, mentre il secondo classificato Panama (n.33) è stato premiato per la sua ottima prestazione. Da segnalare poi le cinque posizioni guadagnate dalla Norvegia, prossima avversaria dell'Italia nelle qualificazioni mondiali, salita al n.38 del ranking.