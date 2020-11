Ranking Fifa: Italia nella top-10 dopo quattro anni, la Figc esulta

LA RISALITA

Sale di due posizioni ed entra nella top ten del ranking Fifa la Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini. La nuova classifica mondiale vede infatti l'Italia salire dal 12° al 10° posto, grazie agli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi tempi. Invariate le posizioni di vertice: al comando in questa speciale classifica a punti, che tiene conto di tutte le partite disputate dalle varie rappresentative, c'è sempre il Belgio con 1780 punti, seguito al secondo posto dalla Francia (1755) e poi dal Brasile (1743).

In due anni e mezzo della gestione Mancini, dopo il disastro combinato nel periodo con Ventura ct e l'Italia scesa al 21° posto - oltre a non aver disputato il Mondiale 2018 - la Nazionale ha eguagliato la miglior posizione degli ultimi cinque anni, quando con Conte si trovava proprio al decimo posto. Posizione in cui Ventura ereditò la selezione dall'attuale tecnico dell'Inter.

Una posizione importante per l’Italia che, confermandosi fra le prime 10 nazionali europee (sesta), sarà inserita fra le teste di serie per i sorteggi dei gironi di qualificazione dei prossimi mondiali in Qatar, per la gioia della Figc che ha sottolineato l'importanza dei "successi nell'amichevole con l'Estonia e nelle ultime due gare di Nations League con Polonia e Bosnia".

A completare la top ten dopo il podio condiviso da Belgio, Francia e Brasile, c'è l'Inghilterra quarta (1670). Al quinto posto il Portogallo di Cristiano Ronaldo con 1662 punti, poi la Spagna con 1645. Al settimo posto c'è l'Argentina (1642), che sale di una posizione e scavalca l'Uruguay (1639). L'Italia con 1625 punti è preceduta anche dal Messico (1632), che è nono e sale di due gradini.