Fernando Ricksen, ex difensore di Olanda e Glasgow Rangers, è morto all'età di 43 anni a seguito di una battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica. Lo ha annunciato il club scozzese dichiarandosi "profondamente rattristato". Ricksen, che ha trascorso sei anni con i Rangers fino al 2006, ha annunciato di essere malato nell'ottobre 2013. L'olandese, 12 presenze con gli Orange, arrivò a Glasgow dall'AZ Alkmaar nel 2000. Lasciò i Rangers per unirsi allo Zenit St Petersburg nel 2007 prima di tornare a giocare nel suo paese d'origine, il Fortuna Sittard. Ricksen ha creato una fondazione a suo nome allo scopo di raccogliere fondi per aiutare le persone affette da Sla.