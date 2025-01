Questura rafforza sicurezza per Bologna-Borussia Dortmund

Nelle aree del centro storico, Ascom e Confesercenti di Bologna hanno assicurato la collaborazione degli esercenti pubblici con le Forze dell'Ordine al fine di monitorare ed intercettare le situazioni potenzialmente critiche. Saranno oggetto di attento monitoraggio, inoltre, da parte della Polizia Stradale le principali vie di accesso alla città, le tratte autostradali interessate dal transito dei tifosi e i caselli. Anche gli arrivi all'aeroporto "G. Marconi", seppur in previsione non numerosi, saranno oggetto di attenti controlli dal personale della Polaria. Nella giornata di martedì 21, le Forze dell'Ordine saranno al contempo impegnate a garantire l'ordine pubblico nei servizi connessi all'incontro calcistico. Notevole anche lo sforzo messo in campo dai vari Enti coinvolti nella gestione dell'evento per assicurare un servizio di trasporto dei supporters ospiti che, a bordo di diversi pullman, partiranno dalle vie del centro storico per arrivare in Villa Cassarini, luogo in cui l'amministrazione comunale ha allestito una "fan zone". In questa area di comfort i tifosi avranno a disposizione servizi igienici e potranno intrattenersi, consumando birre e panini, fino al momento in cui si muoveranno in gruppo verso lo stadio.