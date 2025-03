Questura Firenze, coreografia anti Juve difforme da autorizzata

La coreografia anti Juventus allestita dalla tifoseria della Fiorentina in occasione della partita di domenica scorsa allo stadio Artemio Franchi, costata una multa di 50mila euro alla società viola, era "difforme da quella autorizzata dal Gruppo operativo per la sicurezza". Lo precisa, in una nota, la Questura di Firenze, spiegando che al tifoso viola che aveva sottoscritto la richiesta di allestimento della coreografia è stata contestata la violazione del regolamento d'uso dello stadio Franchi.