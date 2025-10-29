Logo SportMediaset

Calcio

Qualificazioni Mondiali, per Italia-Norvegia oltre 45mila biglietti venduti

29 Ott 2025 - 09:03
© Getty Images

© Getty Images

Continua a riempirsi lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, che domenica 16 novembre (ore 20.45) ospiterà l'ultima partita della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale. Sono 45.400 i biglietti venduti per il match con la Norvegia, prima a punteggio pieno nel Gruppo I a quota 18 punti con tre lunghezze di vantaggio sull'Italia. I tagliandi - in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Grazie all'iniziativa sociale promossa da Federcalcio SRL e dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nel terzo anello rosso dello stadio 'Meazza' saranno presenti anche 4.000 bambine e bambini degli istituti scolastici e delle scuole calcio dell'hinterland milanese.

Il 15 maggio 1910 l'Italia giocò sul campo dell'Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 la Francia. Milano ha tenuto a battesimo anche la nascita del mito Azzurro, visto che il 6 gennaio 1911 contro l'Ungheria l'Italia indossò per la prima volta la maglia azzurra. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (63, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte), nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l'Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l'Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza. 

