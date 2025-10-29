Qualificazioni Mondiali, per Italia-Norvegia oltre 45mila biglietti venduti

Continua a riempirsi lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, che domenica 16 novembre (ore 20.45) ospiterà l'ultima partita della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale. Sono 45.400 i biglietti venduti per il match con la Norvegia, prima a punteggio pieno nel Gruppo I a quota 18 punti con tre lunghezze di vantaggio sull'Italia. I tagliandi - in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari. Grazie all'iniziativa sociale promossa da Federcalcio SRL e dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, nel terzo anello rosso dello stadio 'Meazza' saranno presenti anche 4.000 bambine e bambini degli istituti scolastici e delle scuole calcio dell'hinterland milanese.