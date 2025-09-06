Qualificazioni Mondiali: vincono Portogallo e Inghilterra, Vlahovic in gol

GRUPPO K

Nel gruppo K si gioca invece già da qualche settimana e l'Inghilterra, nonostante qualche esperimento tentato da Tuchel che fa giocare Lewis-Skelly ed Elliot Anderson, vince 2-0 sulla selezione di Andorra. I Tre Leoni restano così a punteggio pieno, anche se non brilla del tutto la trequarti con Madueke e Rashford ad affiancare Eze. Harry Kane ci prova subito, poi tocca al neoacquisto dell'Arsenal sfiorare la rete. La porta di Andorra resta però inviolata fino al 25', quando Christian Garcia trova l'autorerte che vale il vantaggio. Da qui in poi l'Inghilterra controlla e va a caccia del raddoppio, ma non di una reale goleada: imprecisi Rashford e Anderson. Il gol che chiude i giochi arriva al 67', quando Declan Rice sigla il definitivo 2-0. L'Inghilterra sale a 12 punti e precede Serbia (7), Albania (5), Lettonia (4) e Andorra (0). Vittoria infatti per la selezione balcanica, con quattro giocatori di Serie A titolari: Kostic, Ilic, Pavlovic e Vlahovic, più Samardzic subentrante e vari ex (Lukic, Milenkovic, Jovic e Terzic). Il gol decisivo è proprio di Vlahovic che, dopo le reti con la Juventus, segna ancora: basta la sua rete al 12' per sconfiggere 1-0 la Lettonia e restare in scia agli inglesi, con una gara in meno.