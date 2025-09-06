Qualificazioni Mondiali: vincono Portogallo e Inghilterra, Vlahovic in gol

© X
CR7 e compagni sconfiggono 5-0 l'Armenia: doppietta per il fuoriclasse, che sale a 942 gol in carriera
Prosegue l'ottimo cammino dell'Inghilterra, che fa quattro su quattro nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: Kane e compagni sconfiggono 2-0 Andorra, in rete Rice (67') dopo l'autogol iniziale di Christian Garcia. Debutta con una roboante vittoria invece il Portogallo, che batte 5-0 l'Armenia: doppiette per Cristiano Ronaldo e Joao Felix, CR7 sale a 942 gol in carriera e vede un altro record. Vince anche la Serbia, in gol Vlahovic.
GRUPPO F
Iniziano col piede giusto le qualificazioni del Portogallo, reduce dalla vittoria nella Nations League contro la Spagna. I lusitani sconfiggono infatti 5-0 l'Armenia e mettono a referto, in trasferta, i primi tre punti. La sfida si sblocca praticamente subito, con Joao Felix in gol dopo dieci minuti, poi al 21' ecco il bis: assist di Pedro Neto e tocco vincente di Cristiano Ronaldo. Joao Neves e CR7 stesso flirtano col tris, che arriva al 32': lo segna Joao Cancelo. Nella ripresa un rasoterra dalla distanza di Ronaldo vale il poker, che arriva al 46': il fuoriclasse sale così a 942 gol in carriera, 140 col Portogallo e 38 nelle qualificazioni Mondiali. Un numero che gli vale il sorpasso su Messi (36) e lo avvicina al record assoluto: tremano le 39 reti di Carlos Ruiz (Guatemala). C'è solo una squadra in campo e non è l'Armenia, che non va oltre una conclusione di Barseghyan. Bruno Fernandes colpisce un palo e Joao Felix, dopo l'uscita dal campo di CR7, chiude i giochi al 61'. Dominio e primi tre punti, dunque, per il Portogallo.
GRUPPO K
Nel gruppo K si gioca invece già da qualche settimana e l'Inghilterra, nonostante qualche esperimento tentato da Tuchel che fa giocare Lewis-Skelly ed Elliot Anderson, vince 2-0 sulla selezione di Andorra. I Tre Leoni restano così a punteggio pieno, anche se non brilla del tutto la trequarti con Madueke e Rashford ad affiancare Eze. Harry Kane ci prova subito, poi tocca al neoacquisto dell'Arsenal sfiorare la rete. La porta di Andorra resta però inviolata fino al 25', quando Christian Garcia trova l'autorerte che vale il vantaggio. Da qui in poi l'Inghilterra controlla e va a caccia del raddoppio, ma non di una reale goleada: imprecisi Rashford e Anderson. Il gol che chiude i giochi arriva al 67', quando Declan Rice sigla il definitivo 2-0. L'Inghilterra sale a 12 punti e precede Serbia (7), Albania (5), Lettonia (4) e Andorra (0). Vittoria infatti per la selezione balcanica, con quattro giocatori di Serie A titolari: Kostic, Ilic, Pavlovic e Vlahovic, più Samardzic subentrante e vari ex (Lukic, Milenkovic, Jovic e Terzic). Il gol decisivo è proprio di Vlahovic che, dopo le reti con la Juventus, segna ancora: basta la sua rete al 12' per sconfiggere 1-0 la Lettonia e restare in scia agli inglesi, con una gara in meno.
