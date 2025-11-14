Qualificazioni Mondiali: la Croazia è qualificata, Olanda e Germania a un passo

La qualificata ufficiale di serata è la Croazia, grazie al 3-1 casalingo contro le Isole Faroe. La nazionale ospite continua a sorprendere e passa in vantaggio al 16’ con David Turi, poi Gvardiol (23’), Musa (57’) e il “torinese” Vlasic (70’) trascinano i padroni di casa al prossimo Mondiale. Con questa sconfitta si spegne il sogno di play-off delle Isole Faroe, con la Repubblica Ceca ormai sicura del secondo posto. Nella sfida tra le due squadre in fondo al gruppo il Montenegro supera Gibilterra 2-1 in trasferta, con gli ospiti che dopo il gol subito da Jessop (20’) la ribaltano grazie ai due giocatori di Serie A Adzic (33’) e Krstovic (42’, su rigore).