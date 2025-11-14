Qualificazioni Mondiali: la Croazia è qualificata, Olanda e Germania a un passo

Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate
© Getty Images
© Getty Images
Modric e compagni vanno al Mondiale con il 3-1 sulle Isole Faroe, agli Orange l’1-1 con la Polonia non basta per l’aritmeticadi Redazione
Inizia a definirsi il quadro delle squadre qualificate al prossimo Mondiale nel 2026: anche la Croazia stacca il pass, grazie al 3-1 in rimonta in casa contro le Isole Faroe (che vedono spegnersi il sogno play-off). Vicina al traguardo anche la Germania, che dopo un primo tempo complesso piega il Lussemburgo 2-0. Solo la differenza reti fa attendere l’Olanda, che pareggia 1-1 con la Polonia e la relega di fatto agli spareggi.
GRUPPO A
La Germania rischia, ma battendo 2-0 il Lussemburgo si regala il match point per la qualificazione mondiale. I tedeschi, dopo un primo tempo difficile, riescono a stappare la partita con Woltemade al 49’. L’attaccante del Newcastle si ripete venti minuti più tardi, quando raccoglie l’assist di Baku per il definitivo 2-0. Alla squadra di Nagelsmann basterà anche semplicemente pareggiare contro la Slovacchia, che però resta aggrappata a quota 12 a pari punti con i tedeschi. Gli uomini di Calzona superano 1-0 l’Irlanda del Nord grazie alla rete di Bobcek al 91’ e si regalano la chance di provare a strappare il primato alla Germania nell’ultima giornata del Girone. Le due sconfitte di stasera, Lussemburgo e Irlanda del Nord, restano fuori dai giochi a quota 6 punti.
© Getty Images
GRUPPO G
Solo l’aritmetica della differenza reti fa attendere l’Olanda, che grazie al pareggio in casa della Polonia resta a +3 proprio sulla nazionale allenata da Urban con un solo match da giocare. I polacchi sorprendono nel primo tempo stappando la partita con la rete di Kaminski al 43’, poi in apertura di ripresa l’eterno Depay mette le cose a posto per gli Orange. Con il +19 gli uomini di Koeman sono tranquilli del primo posto, anche in caso di sconfitta eventuale con la Lituania (Polonia “solamente” a +6). Nell’altro match del gruppo impresa di Malta, che piega la Finlandia 1-0 con la rete di Grech all’81’ e spegne le speranze di play-off degli scandinavi.
GRUPPO L
La qualificata ufficiale di serata è la Croazia, grazie al 3-1 casalingo contro le Isole Faroe. La nazionale ospite continua a sorprendere e passa in vantaggio al 16’ con David Turi, poi Gvardiol (23’), Musa (57’) e il “torinese” Vlasic (70’) trascinano i padroni di casa al prossimo Mondiale. Con questa sconfitta si spegne il sogno di play-off delle Isole Faroe, con la Repubblica Ceca ormai sicura del secondo posto. Nella sfida tra le due squadre in fondo al gruppo il Montenegro supera Gibilterra 2-1 in trasferta, con gli ospiti che dopo il gol subito da Jessop (20’) la ribaltano grazie ai due giocatori di Serie A Adzic (33’) e Krstovic (42’, su rigore).
© Getty Images
© Getty Images