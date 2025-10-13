Qualificazioni Mondiali: Belgio e Germania vincono ancora, pareggia la Francia

Il Belgio vince 4-2 lo scontro diretto per le posizioni di vertice contro il Galles a Cardiff, dove sono i padroni di casa a portarsi avanti con Rodon (8’). La reazione ospite non si fa però attendere: De Ketelaere si procura un calcio di rigore e De Bruyne lo trasforma nel pareggio (18’). La squadra di Rudi Garcia passa quindi avanti con Meunier (24’) e allunga poi con il penalty realizzato sempre da De Bruyne (76’). A nulla serve nel finale la rete di Broadhead (89'), visto che Trossard (90’) risigilla l’incontro. I belgi salgono quindi a 14 punti, mentre i gallesi restano fermi a 10. Perde così il suo ruolo di capolista del Gruppo J la Macedonia del Nord, fermata sull’1-1 dal Kazakistan. A Skopje sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con la rovesciata di Karaman (54’), mentre Bardhi (74') sigla il pareggio per i padroni di casa direttamente su calcio di punizione. I macedoni ora hanno 13 punti, i kazaki 7. Fanalino di coda del gruppo resta il Liechtenstein, oggi a riposo e ancora a quota zero punti. A fare la differenza in questo girone sono però anche le partite giocate fin qui dalle singole squadre: Macedonia a Kazakistan hanno già disputato sette gare, mentre Belgio, Galles e Liechtenstein solo sei.