Qualificazioni Mondiali: Belgio e Germania vincono ancora, pareggia la Francia

© Getty Images
© Getty Images
De Bruyne affonda il Galles, Woltemade l’Irlanda del Nord. L’Islanda ferma i Galletti su un clamoroso 2-2
© Getty Images
© Getty Images
Nuova giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026 e nuova vittoria sia per il Belgio che per la Germania. I Diavoli Rossi superano 4-2 il Galles: doppietta su rigore di De Bruyne. I tedeschi passano 1-0 in Irlanda del Nord, grazie a Woltemade. Si inceppa invece la Francia, fermata 2-2 dall’Islanda: in gol Nkunku. La Svizzera pareggia 0-0 in Slovenia, la Svezia perde ancora: 1-0 col Kosovo. Ok Slovacchia e Ucraina, pari tra Macedonia del Nord e Kazakistan.
GRUPPO A
La Germania fa visita all’Irlanda del Nord a Belfast, nel match che contrappone due delle squadre in vetta al Gruppo A. La Nazionale di Nagelsmann si impone per 1-0, tirando un sospiro di sollievo quando l’iniziale vantaggio nordirlandese di Ballard (14’) viene annullato per fuorigioco. A segnare l’1-0 tedesco è allora Woltemade (31’), al suo primo gol in Nazionale maggiore: è la rete che decide l’incontro. L’Irlanda del Nord resta quindi a 6 punti, mentre la Germania sale a quota 9. Gli stessi della Slovacchia di Calzona, vincente 2-0 in casa contro Lussemburgo, che resta fanalino di coda del girone a quota zero punti. A decidere la sfida a Trnava ci pensano il cagliaritano Obert (55’), al suo primo timbro in Nazionale, e Schranz (72').
GRUPPO B
Dominatrice fin qui del Gruppo B, la Svizzera fa tappa in Slovenia e si inceppa a Lubiana. Gli elvetici non riescono infatti ad andare oltre lo 0-0, risultato che li porta a 10 punti. Gli sloveni salgono invece a 3. Non ne approfitta però la Svezia, che perde infatti 1-0 in casa del Kosovo. I ragazzi guidati dall’ex Milan Jon Dahl Tomasson restano quindi desolatamente a quota 1 punto, mentre i kossovari volano a 7. A scatenare i fischi del pubblico presente a Göteborg è la rete di Asllani (32’), con gli svedesi che dovranno quindi puntare sulla Nations League per accedere ai playoffs.
GRUPPO D
Si interrompe il cammino netto della Francia nel Gruppo D. La formazione di Deschamps pareggia infatti a sorpresa 2-2 contro l’Islanda a Reykjavik e sale solo a 10 punti, mentre i padroni di casa vanno a 4. Palsson (39’) stappa il match a favore della squadra isolana, ma il milanista Nkunku pareggia (63’) e Mateta (68’) ribalta tutto, alla sua seconda presenza. Hlynsson (70’) riequilibra però immediatamente il risultato, su assist del fiorentino Gudmundsson e la Francia non riesce più a replicare. A 7 punti si porta invece l’Ucraina, vincente 2-1 nel campo neutro di Cracovia contro l’Azerbaigian, sempre ultimo nel girone con un solo punto. In Polonia il primo ad andare a segno è Gutsulyak (30’), su assist del genoano Malinovskyi, con gli azeri che pareggiano però in pieno recupero di primo tempo grazie all’autogol di Mykolenko. La rete di uno scatenato Malinovskyi (64’) vale quindi il nuovo vantaggio per gli ucraini, mentre Voloshyn (89') si vede annullare un gol nel finale per fuorigioco: cancellato è così anche l'assist del romanista Dovbyk.
GRUPPO J
Il Belgio vince 4-2 lo scontro diretto per le posizioni di vertice contro il Galles a Cardiff, dove sono i padroni di casa a portarsi avanti con Rodon (8’). La reazione ospite non si fa però attendere: De Ketelaere si procura un calcio di rigore e De Bruyne lo trasforma nel pareggio (18’). La squadra di Rudi Garcia passa quindi avanti con Meunier (24’) e allunga poi con il penalty realizzato sempre da De Bruyne (76’). A nulla serve nel finale la rete di Broadhead (89'), visto che Trossard (90’) risigilla l’incontro. I belgi salgono quindi a 14 punti, mentre i gallesi restano fermi a 10. Perde così il suo ruolo di capolista del Gruppo J la Macedonia del Nord, fermata sull’1-1 dal Kazakistan. A Skopje sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con la rovesciata di Karaman (54’), mentre Bardhi (74') sigla il pareggio per i padroni di casa direttamente su calcio di punizione. I macedoni ora hanno 13 punti, i kazaki 7. Fanalino di coda del gruppo resta il Liechtenstein, oggi a riposo e ancora a quota zero punti. A fare la differenza in questo girone sono però anche le partite giocate fin qui dalle singole squadre: Macedonia a Kazakistan hanno già disputato sette gare, mentre Belgio, Galles e Liechtenstein solo sei.