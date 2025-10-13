Capo Verde per la prima volta ai Mondiali: il sogno di mezzo milione di persone è realtà

La selezione di Capo Verde è allenata da Bubista, ex difensore leggenda del calcio locale, e tra i giocatori c'è una meteora della recente Serie A, quel Livramento (in gol contro Eswatini per l'1-0) che ha vestito la maglia dell'Hellas Verona prima di trasferirsi al Casa Pia in Portogallo. La qualificazione però non è un caso, tutt'altro. E' frutto di un lavoro di crescita costante e un risultato di continuità rispetto ai quarti di finale raggiunti nella Coppa d'Africa 2024 dopo essere passati indenni da sfide contro Egitto e Ghana.