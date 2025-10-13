San Marino ci crede: perché perdere subendo tanti gol potrebbe portarli ai playoff

Nella sosta internazionale di novembre si decideranno i destini del gruppo e di San Marino: nel giro di pochi giorni infatti si giocheranno Cipro-Austria e Bosnia ed Erzegovina-Romania. Una doppia sfida che potrebbe determinare le prime due posizioni: Aranutovic e compagni con una vittoria blinderebbero la qualificazione diretta, mentre tra Bosnia e Romania sarebbe una sorta di spareggio per i playoff. Se a spuntarla dovessero essere i rumeni, San Marino potrebbe prendere il loro posto come qualificata agli spareggi dalla Nations League. Uno scenario che potrebbe davvero concretizzarsi, a maggior ragione perché nell'ultima giornata ci sarà proprio Romani-San Marino: perdendo con ampio scarto i sammarinesi aiuterebbero la nazionale di Lucescu a consolidare il secondo posto nel girone che gli regalerebbe i playoff.