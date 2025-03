Qualificazioni Mondiali 2026: l'Inghilterra vince ancora

GRUPPO G

Dopo due giornate, la Polonia è già prima in classifica nel gruppo G che comprende, però, anche l'Olanda ancora a 0 partite disputate per via della Nations League. La seconda vittoria in altrettante partite arriva contro il fanalino di coda Malta: un 2-0 in cui il protagonista assoluto è Swiderski. L'attaccante del Panathinaikos, infatti, realizza la doppietta che vale il successo. Prima segna al 27' su assist dell'ex Milan e Genoa Piatek, poi raddoppia a inizio ripresa grazie al contributo di Moder. Il primo posto in solitaria arriva anche grazie al 2-2 tra Lituania e Finlandia: tra gli scandinavi a segno Kairinen (4') e soprattutto il palermitano Pohjanpalo, che su rigore regala il momentaneo 2-0 ai suoi. I baltici, però, la recuperano grazie a Kucys (39') e a Gineitis del Torino, in gol al 69'.