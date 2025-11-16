Norvegia, Solbakken carica i suoi in vista del match di San Siro con l'Italia

Per la Norvegia la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 è sostanzialmente una formalità, ma Stale Solbakken non ha intenzione di lasciare alcunché al caso. A Haaland e compagni basterà non perdere con 9 gol di scarto a San Siro contro l'Italia per volare negli Usa, ma il ct ha voluto comunque motivare al massimo la squadra con un discorso che ha fatto presto il giro del web: "Ci saranno 7000 norvegesi allo stadio, ci sarà la famiglia reale - le sue parole sul terreno del Meazza -. Il mondo intero vi guarderà, quindi dobbiamo spiccare. So che è impossibile spaventarvi, ma dobbiamo spiccare, fin dal primo secondo. L'unica cosa che temo è che qualcuno di voi non lo faccia. È normale in situazioni come questa, ma ognuno di voi deve prendersi questa responsabilità. Abbiamo fatto un percorso di qualificazione perfetto fin qui, non lo rovineremo perché uno o due di voi non ha intenzione di spiccare. Mi farebbe impazzire questa cosa!".