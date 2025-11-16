Logo SportMediaset

Atp Finals, Binaghi: "La discussione sul futuro inizia ora"

16 Nov 2025 - 21:10

"L'argomento di questa settimana era fare bene questa edizione. Da domani si apre una seconda fase, che sarà quella di continuare a farle a Torino per un anno, ma nello stesso tempo incominciare a dialogare, innanzitutto con il Governo, per capire l'applicabilità della nuova legge alla Finals dei prossimi 5 anni. In funzione di quello verranno conseguentemente prese tutte le altre decisioni, ricordandosi bene che sono un asset dell'Atp, che sono in concessione alla Fitp per 5 anni e quindi la decisione su dove farli in Italia sarà una decisione congiunta fra noi, Atp e tutti gli altri stakeholder, quindi sponsor, territori e tutti quelli che hanno avuto un ruolo importante in questo straordinario successo che sono stati questi primi 5 anni in Italia e a Torino". Così, nella conferenza stampa finale delle Atp Finals, il presidente Fitp, Angelo Binaghi, sulla futura sede del torneo dopo il 2026. Binaghi ricorda che della nuova legge sullo sport "abbiamo potuto discutere con il Governo solo nelle ultime ore, quindi sarà oggetto di confronto nelle prossime settimane. E credo che da questa possibile applicazione della legge, in un modo o nell'altro discendano conseguentemente tutti gli altri tipi di ragionamenti". Riguardo alle edizioni torinesi, ribadisce che "uno dei segreti del successo di questa manifestazione sia stato affrontarla seriamente con metodo e con rigore, perché non in tutte le parti d'Italia nelle quali noi organizziamo abbiamo facilità ad imporre lo stesso rigore. Quindi - conclude -incominceremo ad affrontare il futuro delle Atp Finals con i tempi giusti, ma è giusto dire che Torino e il Piemonte hanno fatto un percorso netto straordinario".

